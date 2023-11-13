Самым бизнес-бесконфликтным регионом России стала Чечня

А1: Чечня стала самым бизнес-бесконфликтным регионом России В судах Чечни почти не рассматривали дел о бизнес-конфликтах, регион стал мирным с точки зрения корпоративных разбирательств, сообщили аналитики.
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