Дмитрий Муляр рассказал о своих наиболее значимых актерских ролях

Дмитрий сыграл главную роль в «Подростке» и Алешу Карамазова в «Братьях Карамазовых» по Достоевскому, Федора Годунова в «Борисе Годунове», Онегина в «Евгении Онегине», Максудова в «Театральном романе»… Кинокарьера началась в том же 1994 году с фильма «Серп и молот» Сергея Ливнева.
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