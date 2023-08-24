Дмитрий Муляр рассказал о своих наиболее значимых актерских ролях

Дмитрий сыграл главную роль в «Подростке» и Алешу Карамазова в «Братьях Карамазовых» по Достоевскому, Федора Годунова в «Борисе Годунове», Онегина в «Евгении Онегине», Максудова в «Театральном романе»… Кинокарьера началась в том же 1994 году с фильма «Серп и молот» Сергея Ливнева.