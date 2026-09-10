В Тулуне дети устроили пожар в подъезде

Вечером в посёлке Стекольный Тулуна произошёл пожар на последнем этаже пятиэтажного дома. Как оказалось, трое подростков от 11 до 13 лет поджигали бумагу и бросили её на диван в подъезде.
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