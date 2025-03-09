Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    порядок в чем там навели?Начнут усыплять: ...
  • Георгий Корнев
    Какая пугачиха про неё фильмов не один снят.  Да и филя не в треде. В Думе ещё Валуев есть. Там такой эпизодик можно ..."Нам таких героев...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    ТЕБЯ ОТ ЗЛОБЫ ЗАКЛИНИЛО ? ПШЕЛ ВОН, ПРОВОКАТОР"Нам таких героев...

"Нам таких героев не надо": зрители требуют забыть Роднину и её фильм

"Нам таких героев не надо": зрители требуют забыть Роднину и её фильм

Киноамнезия Кинособытия "Киноамнезии". Выпуск тридцать седьмой. В отечественном кинопрокате громкая кинопремьера: с 6 марта в кинозалах показывают драму "Роднина" - фильм про "ту самую фигуристку", которая "что-то там видела".

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Комментарии
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Людмила Лиханова
ПОЛНЫЙ ИГНОР ЭТОГО ФИЛЬМЕЦА ! ДЛЯ НАС ОНА КАК ПРЕДАТЕЛЬ. СИДИТ СТАРУХА В ГОСДУРЕ , ПОЛУЧАЕТ КУЧУ БАБОК, А ПОЛЬЗЫ ОТ НЕЕ - НОЛЬ !!! А ЕЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ - ЭТО ВООБЩЕ МЕРЗОСТЬ !
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14 мин.
Людмила Лиханова
ТЕБЯ ОТ ЗЛОБЫ ЗАКЛИНИЛО ? ПШЕЛ ВОН, ПРОВОКАТОР
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13 мин.
Георгий Корнев
Какая пугачиха про неё фильмов не один снят.  Да и филя не в треде. В Думе ещё Валуев есть. Там такой эпизодик можно снять!!! Поиск по интернету: &quot;Январским утром супруга боксера по обыкновению привезла сына в спорткомплекс &quot;Спартак&quot;, где детей обучали хоккею и фигурному катанию. Дама оставила машину у входа комплекса, а сама направилась внутрь. Там ее встретил 61-летний вахтер Юрий Сергеев. Он объяснил супруге звезды бокса, что место, занятое ей, предназначено для автобуса, который должен приехать с минуты на минуту и привезти детей на тренировку, а потому ей следует перепарковать свой джип. В ответ на просьбу Юрия Галина Валуева ответила бездействием. Она оставила автомобиль на прежнем месте и скрылась в глубине здания. Но вскоре в дверном проеме появилась фигура внушительных размеров - это был чемпион мира по боксу Николай Валуев. Как выяснилось позже, его приезд не был случайным: в спорткомплекс он прибыл по просьбе жены, которая рассказала ему о случившимся. По словам очевидцев сцены, разворачивавшейся на рабочем месте пенсионера Юрия Сергеева, дальше все происходило молниеносно. Без каких-либо слов боксер схватил вахтера за грудки и оттолкнул в сторону двери, ведущей в венткамеру. В маленьком помещении спортсмен кулаками объяснил, что неприемлет подобного обращения со своей супругой, которая, к слову, в тот момент со стороны наблюдала за всем происходящем.&quot;
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13 мин.
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