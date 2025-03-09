"Нам таких героев не надо": зрители требуют забыть Роднину и её фильм

Георгий Корнев

Какая пугачиха про неё фильмов не один снят. Да и филя не в треде. В Думе ещё Валуев есть. Там такой эпизодик можно снять!!! Поиск по интернету: "Январским утром супруга боксера по обыкновению привезла сына в спорткомплекс "Спартак", где детей обучали хоккею и фигурному катанию. Дама оставила машину у входа комплекса, а сама направилась внутрь. Там ее встретил 61-летний вахтер Юрий Сергеев. Он объяснил супруге звезды бокса, что место, занятое ей, предназначено для автобуса, который должен приехать с минуты на минуту и привезти детей на тренировку, а потому ей следует перепарковать свой джип. В ответ на просьбу Юрия Галина Валуева ответила бездействием. Она оставила автомобиль на прежнем месте и скрылась в глубине здания. Но вскоре в дверном проеме появилась фигура внушительных размеров - это был чемпион мира по боксу Николай Валуев. Как выяснилось позже, его приезд не был случайным: в спорткомплекс он прибыл по просьбе жены, которая рассказала ему о случившимся. По словам очевидцев сцены, разворачивавшейся на рабочем месте пенсионера Юрия Сергеева, дальше все происходило молниеносно. Без каких-либо слов боксер схватил вахтера за грудки и оттолкнул в сторону двери, ведущей в венткамеру. В маленьком помещении спортсмен кулаками объяснил, что неприемлет подобного обращения со своей супругой, которая, к слову, в тот момент со стороны наблюдала за всем происходящем."