Чайлдфри, мигранты и блогеры. Какие резонансные законы приняли в России в 2024 году?

В 2024 году в России запретили пропаганду чайлдфри, ввели пакет ограничений для нелегальных мигрантов и принудили блогеров регистрироваться в РКН Последние годы в России богаты на резонансные законы, и 2024-й исключением не стал.
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