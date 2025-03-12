Первый след на Луне в новой эре исследований может оставить протез: парастронавты меняют космические миссии

В ближайшее десятилетие человечество, вероятно, снова ступит на Луну. Хотя многие аспекты этой новой главы в исследовании спутника Земли будут напоминать миссии «Аполлон» полувековой давности, другие окажутся принципиально иными.
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