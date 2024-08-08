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Блюдо, которое стало любимым в моей семье. Чахохбили из курицы со сливой

Блюдо, которое стало любимым в моей семье. Чахохбили из курицы со сливой

Обожаю Грузинскую кухню, даже не помню, когда появилась любовь к ней. Хинкали, шашлык, цыпленок табака, чкмерули, чахохбили, хачапури, чанахи, соусы ткемали и аджика, рулетики из баклажанов с грецкими орехами и т.

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