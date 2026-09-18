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Аршавин оценил карьеру в «Арсенале» на 7 из 10 баллов: «Не хватило титула – именно АПЛ или ЛЧ. Если бы выиграли Кубок лиги – это не то»

Бывший полузащитник « Зенита » и « Арсенала » Андрей Аршавин оценил свою карьеру в составе лондонского клуба.

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