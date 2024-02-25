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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

На Украине пожаловались на нехватку бюджетных средств

На Украине пожаловались на нехватку бюджетных средств

КИЕВ, 25 февраля, ФедералПресс. Украина столкнулась с дефицитом бюджетных средств из-за задержек финансовой помощи со стороны стран Запада, заявил министр финансов страны Сергей Марченко во время украинского новостного телемарафона.

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