В Тульской области на XXI съезде "Единой России" избрали делегатов

На конференции Тульского регионального отделения партии "Единая Россия" 24 ноября делегатами на XXI съезд партии избраны депутат Тульской областной Думы Марина Белькова и депутат Тульской городской Думы Анастасия Дементьева.
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