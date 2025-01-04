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Российский военкор обвинил депутата Госдумы в жонглировании русскими судьбами

Российский военкор обвинил депутата Госдумы в жонглировании русскими судьбами

Военкор Коц обвинил депутата Матвейчева в жонглировании русскими судьбами Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале оценил высказывания депутата Госдумы Олега Матвейчева, призвавшего прекратить ужесточать госполитику и общественные настроения по отношению к мигрантам.

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Комментарии
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Галина Друзина
Надо всех кто против нормальных законов с мигрантами, гнать ворота из Госдумы, наверняка получают деньги от диаспор.
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