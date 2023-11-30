За прошедшие дежурные сутки в области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими

В Палехском районе в 15-35 на 6-ом километре автодороги «Палех – Южа» 25-летний молодой человек, управляя автомобилем «Рено Логан», не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет с опрокидыванием.
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