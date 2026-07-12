Worldcoin: новый горизонт для испытывающего трудности токена

Worldcoin (WLD), инициатива в области цифровой идентификации и криптовалют, вновь оказалась в центре внимания, поскольку рыночные аналитики выявили ключевые уровни сопротивления, которые могут определить ее дальнейшую траекторию.
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