Chery Tiggo 7 Pro, посторонись. Дешевый российский клон Xсite X-Cross 7 поступает в продажу

Новый кроссовер Xсite X-Cross 7, который является копией Chery Tiggo 7 Pro российской сборки и выпускается на предприятии «Автозавод Санкт-Петербург» (бывший завод Nissan) крупноузловым методом, поступает в продажу сегодня, 27 мая.
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