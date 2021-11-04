Общественники предложили смягчить условия кредитования застройщиков в России

Чтоб достичь желаемого результата, нужно пересмотреть ряд положений Центробанка. Такое предложение было внесено рабочей комиссией, занимающейся вопросами проектного финансирования Общественного совета при федеральном министерстве строительства.
Чтоб достичь желаемого результата, нужно пересмотреть ряд положений Центробанка. Такое предложение было внесено рабочей комиссией, занимающейся вопросами проектного финансирования Общественного совета при федеральном министерстве строительства.
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