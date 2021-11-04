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Общественники предложили смягчить условия кредитования застройщиков в России

Общественники предложили смягчить условия кредитования застройщиков в России

Чтоб достичь желаемого результата, нужно пересмотреть ряд положений Центробанка. Такое предложение было внесено рабочей комиссией, занимающейся вопросами проектного финансирования Общественного совета при федеральном министерстве строительства.

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