В народном календаре – Домочадцев день. Наконец-то можно заниматься домашними делами, желательно всей семьей.
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В народном календаре – Домочадцев день. Наконец-то можно заниматься домашними делами, желательно всей семьей.