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Дата GoW: Ragnarök на ПК, «Чужой» в VR, сериал по Minecraft, 13 минут геймплея Silent Hill 2 Remake…

Дата GoW: Ragnarök на ПК, «Чужой» в VR, сериал по Minecraft, 13 минут геймплея Silent Hill 2 Remake…

Состоялась очередная презентация State of Play, на которой официально анонсировали ПК-версию God of War: Ragnarök, показали геймплей сетевых шутеров Concord и Marvel Rivals, свежий трейлер ремейка Silent Hill 2, представили Monster Hunter Wilds, а также Dynasty Warriors: Origins, Ballad of Antara, Where Winds Meet и «Чужого» в VR — .

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