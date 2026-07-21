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RT Russia

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Боец Амур: на Краснолиманском направлении уничтожено до 50 роботов ВСУ

Боец Амур: на Краснолиманском направлении уничтожено до 50 роботов ВСУ

Российские войска за последние две недели уничтожили на Краснолиманском направлении порядка 40—50 наземных робототехнических комплексов, которые доставляли подразделениям ВСУ продовольствие, боеприпасы, медикаменты и эвакуировали раненых, рассказал начальник артиллерии 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Амур.

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