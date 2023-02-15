Сорокин отразил 32 из 34 бросков «Оттавы» и 1 буллит из 3 в серии. У него 22 поражения и 17 побед в сезоне

Илья Сорокин отразил 32 из 34 бросков «Оттавы» и 1 буллит из 3 в серии. «Айлендерс» уступили «Сенаторс» (2:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.
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