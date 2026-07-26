США избирательно перехватывают иранские ракеты и беспилотники в ходе конфликта

Военное руководство США намеренно не сбивает часть иранских ракет и беспилотников, позволяя некоторым ударам достигать своих целей, если они не представляют угрозы для американских сил, союзников или критически важных объектов.
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