Замглавы МИД Рябков: Россия готова выслушать предложение Трампа по Украине

Но простого решения этой проблемы быть не может Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова выслушать предложение Трампа по Украине, однако не считает, что у этой проблемы может быть простое решение.
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