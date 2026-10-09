Посол Саудовской Аравии заявил о вытеснении хуситов из Баб-эль-Мандеба

Посол Саудовской Аравии в Йемене Мухаммед аль-Джабир сообщил о полном вытеснении хуситов из районов Баб-эль-Мандебского пролива.
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