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Три человека пострадали в ДТП со скорой и легковушкой в Петербурге

Три человека пострадали в ДТП со скорой и легковушкой в Петербурге

ИЗВЕСТИЯ На перекрестке в Санкт-Петербурге произошла авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля.

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