Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 966 подписчиков

Эрнст анонсировал выход новых фильмов с участием ИИ-персонажей

Эрнст анонсировал выход новых фильмов с участием ИИ-персонажей

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил о новых проектах канала.На открывшемся форуме ArtMasters в московском "Зарядье" Эрнст рассказал, что Первый канал готовит несколько проектов при участии искусственного интеллекта (ИИ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх