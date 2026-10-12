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Новости Липецка

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Липецкие экологи приняли участие в посадке молодых дубов на Куликовом поле

Липецкие экологи приняли участие в посадке молодых дубов на Куликовом поле

На территории музея-заповедника «Куликово поле» экологи и волонтёры из разных регионов высадили гектар молодых дубов, вернув исторически типичную растительность и поддержав баланс экосистемы.

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