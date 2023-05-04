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  • StarPer
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  • Садко Гусляр
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🗣В Севастополе для съёмок задействуют дымовые и звуковые эффекты

🗣В Севастополе для съёмок задействуют дымовые и звуковые эффекты. ЦИПсО могут использовать этот повод для провокации «Сегодня в промежутке с 11 до 14 часов в районе улицы Генерала Жидилова сотрудники МЧС России проводят съёмки социальной рекламы.

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