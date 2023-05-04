🗣В Севастополе для съёмок задействуют дымовые и звуковые эффекты. ЦИПсО могут использовать этот повод для провокации «Сегодня в промежутке с 11 до 14 часов в районе улицы Генерала Жидилова сотрудники МЧС России проводят съёмки социальной рекламы.