«Принципиально нового ничего нет»: Востоковед оценила план Трампа по разоружению ХАМАС

Объявленная Дональдом Трампом сделка о «полном разоружении ХАМАС» звучит красиво лишь на бумаге. На земле Газы всё гораздо прозаичнее: эксперты сомневаются, что боевики добровольно сложат оружие, а механизм контроля за этим процессом до сих пор не прописан.
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