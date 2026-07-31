«Принципиально нового ничего нет»: Востоковед оценила план Трампа по разоружению ХАМАС

Объявленная Дональдом Трампом сделка о «полном разоружении ХАМАС» звучит красиво лишь на бумаге. На земле Газы всё гораздо прозаичнее: эксперты сомневаются, что боевики добровольно сложат оружие, а механизм контроля за этим процессом до сих пор не прописан.