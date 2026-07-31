НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

184 подписчика

«Принципиально нового ничего нет»: Востоковед оценила план Трампа по разоружению ХАМАС

«Принципиально нового ничего нет»: Востоковед оценила план Трампа по разоружению ХАМАС

Объявленная Дональдом Трампом сделка о «полном разоружении ХАМАС» звучит красиво лишь на бумаге. На земле Газы всё гораздо прозаичнее: эксперты сомневаются, что боевики добровольно сложат оружие, а механизм контроля за этим процессом до сих пор не прописан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии