Директор «Динамо»: «Хотели бы усилить несколько позиций, но рынок сейчас вялый. Другие команды особо не хотят расставаться с хоккеистами»

Переходы в Фонбет Чемпионате КХЛ будут запрещены после 27 декабря. – Будут ли какие-то изменения в составе «Динамо» до дедлайна? – Мы хотели бы усилить несколько позиций, но, к сожалению, рынок сейчас достаточно вялый, другие команды особо не хотят расставаться со своими хоккеистами.