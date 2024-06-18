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Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России до конца XXI века

Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России до конца XXI века

Дальний Восток показал высокие экономические показатели по многим направлением. Власти сконцентрируются на его развитии, по крайней мере, до конца века, заявил во время поездки в Якутск президент России Владимир Путин.

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