В малом зале ДК Победа собрались поэты и писатели Белоруссии и России, чтобы поделиться поэзией и музыкой народов двух дружественных стран.
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В малом зале ДК Победа собрались поэты и писатели Белоруссии и России, чтобы поделиться поэзией и музыкой народов двух дружественных стран.