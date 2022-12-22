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Как добавить объем тонким волосам?

Как добавить объем тонким волосам?

На новогодней вечеринке вы представляете себя дивой с пышными голливудскими волнами на волосах, которые подчеркивают ваш эффектный наряд? Или в этом году вы вновь попросите у Деда Мороза густые длинные прямые локоны, похожие на те, что часто видите у звезд и супермоделей на подиумах? Если вы думаете, что это неосуществимо, потому что у вас редкие и тонкие волосы, которые нереально красиво и эффектно уложить, то знайте, что возможно все! Вам лишь нужно немного поменять уход за ними и освоить несколько секретов, которые помогут вам увеличить объем шевелюры.

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