Си Цзиньпин: КНР продолжит предлагать урегулировать кризис на Украине «по-своему»

Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом Польши Анджеем Дудой, находящимся в Пекине с государственным визитом, в понедельник, 24 июня, заявил, что Китай продолжит предлагать искать выход из украинского кризиса «по-своему», – сообщают китайские СМИ.