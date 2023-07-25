Мировое обозрение

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Молодым не запретят воевать

Сейчас в Российской Федерации призывной возраст – с восемнадцати до двадцати семи лет. Недавно в Государственную думу внесен законопроект, сдвигающий рамки на три года вверх – чтобы призывать в промежутке между двадцатью одним и тридцатью годами.

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