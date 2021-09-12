Зачем Ленин переименовал полицию в милицию, а Медведев вернул все обратно

ЮлияПолитикаЗачем Ленин переименовал полицию в милицию, а Медведев вернул все обратноОдним из послереволюционных изменений в бывшей царской России стало переименование полиции в милицию.Вернуться к статье178НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДенисМенять надо их функции, обязанности, а не названия и буквы. Коту делать нечего, он яйца лижет.Wlad WladВообще то "милиция" - это то, что в СССР называли "дружиной". А полиция - это ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ работники правоохранительных органов. *** Главная проблема "всеобщего образования" - поголовная НЕОБРАЗОВАННОСТЬ. Которая проявляется в отсутствии ОДНОЗНАЧНО ОПРЕДЕЛЕННОЙ И ПОНИМАЕМОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ. *** Единственным результатом "женского образования" является СНИЖЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ. *** А вся "женская работа" - это СКРЫТЫЕ ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ. О чем и говорил Ленин про "женщин в милиции". *** Эффективно бороться с преступностью могут ТОЛЬКО ПРЕСТУПНИКИ, а не скрипачи с пианистами. И уж тем более не "женщины", которых в этой полиции постоянно "домогаются".Равиль Башировты идиотСергей СычевЛенин правильно сделал, а димасик просто идиот!Андрей СергеевичЛенин не переименовывал полицию! . В России в ходе Февральской революции (1917) Временное правительство упразднило Департамент полиции и провозгласило замену полиции вначале «общественной полицией», а затем «народной милицией с выборным начальством, подчинённым органам местного самоуправления». Прообразом этой народной милиции стала народная милиция Петрограда, образованная решением Петроградского совета от 7 марта 1917 года об объединении «студенческой», «городской» и рабочей милиции. Правовой основой государственной народной милиции на содержании органов местного самоуправления стали постановление Временного правительства от 30 (17 по старому стилю) апреля 1917 г. «Об учреждении милиции» и «Временное положение о милиции».ВШВладимир ШевченкоМедведева полиция на обслуживании "богачей".Андрей СергеевичПостановление Временного правительства России от 17 апреля 1917 года заменило после Февральской революции «царскую» полицию милицией, занятой именно охраной порядка, а не защитой власти (в том числе, с помощью преступлений). Смысл переименования заключался не только в легитимности милиции в условиях роспуска полиции, но и в стремлении избавиться от определения де Кюстина русской полиции как ведомства, занятого сокрытием преступлений вместо их профилактики и расследования, и в возвращении к раннехристианскому определению милиции как полицейской службы военных (рыцарей), ведущих войну с преступностью, никогда не способствующих преступникам («не крышующих» преступную деятельность), хотя и любящих и исправляющих их (первыми милиционерами 28 февраля по старому стилю 1917 года стали именно солдаты, к каждому десятку которых был прикреплён знающий Петроград студент[8]), и в признании факта, что полицейское право должно проводиться в жизнь не закрытой кастой — полицией — а всем народом.Валерий КаулинТолько такой му...дрец, как Медведев, мог до такого додуматься! В России полиция известна только в двух ипостасях: полиция царской России и полиция на службе фашистских оккупантов. Уже это одно должно бы остановить от таких переименований. Но не таких, как Медведев.Валер КрюковМожно подумать что в решении подобных вопросов, типа полиции или пенсионной реформы может быть решающим словом этого дуэта.ИМирина маклякне наигрался мальчик, вот и тешилсясергей влезкийА Медведеву полицаи-бендеровцы и предатели Родины роднее и ближе к сердцу. Наверно его родственники полицаями были.АААлекс АрхиповОккупационному строю полиция больше подходит.Валер КрюковКстати Ленин не занимался переименованием, была необходимость в народной милиции, для борьбы с мошенничеством, обманом, криминалом и такая милиция была создана.АААлекс АрхиповМедведев тоже создал новую полицию. Под видом переаттестации уволил милиционеров набрал полицаев.Валер КрюковВы хотите сказать то что дела милиции не устраивали Медведева и он "набрал полицаев". Раньше мы ждали что наш завтрашний день будет лучше сегодняшнего, что всегда и сбывалось - времена изменились и надеяться на будущее это слишком наивно, вот с этой самой наивностью и борются современные полицаи, веру нам внушают.АААлекс Архипововарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, ...Леонид АншуковПотому что при диком капитализме нет милиции.Комментировать
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