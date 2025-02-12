Результат переговоров с Трампом будет нулевой

Автор: Юрий Баранчик «Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта может открыть путь к его завершению», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 10 февраля 2025 года на торжественном собрании, посвященном Дню дипломатического работника Он пояснил своё высказывание: «Украинский кризис имеет глубокие первопричины.