Заноза
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Заноза

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  • Семен Демин
    Автор прав.Результат перегов...
  • Александр24
    Слова "ихние" в современном литературном русском языке нет.Результат перегов...
  • Семен Демин
    Разговоры разговорами (с Трампом), а ракеты свое дело делают. И это правильно.По «404-й» прилет...

Результат переговоров с Трампом будет нулевой

Результат переговоров с Трампом будет нулевой

Автор: Юрий Баранчик «Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта может открыть путь к его завершению», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 10 февраля 2025 года на торжественном собрании, посвященном Дню дипломатического работника Он пояснил своё высказывание: «Украинский кризис имеет глубокие первопричины.

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Комментарии
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Галина
Простите сделал ошибку от возмущения: &quot; а далее куда ихние глаза глядят.....&quot;
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16 час.
А
Александр24
Слова &quot;ихние&quot; в современном литературном русском языке нет.
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7 час.
Семен Демин
Автор прав.
Ответить
5 час.
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