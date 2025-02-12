Автор: Юрий Баранчик «Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта может открыть путь к его завершению», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 10 февраля 2025 года на торжественном собрании, посвященном Дню дипломатического работника Он пояснил своё высказывание: «Украинский кризис имеет глубокие первопричины.
Результат переговоров с Трампом будет нулевой
Комментарии
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Галина
Простите сделал ошибку от возмущения: " а далее куда ихние глаза глядят....."
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16 час.
А
Александр24
Слова "ихние" в современном литературном русском языке нет.
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7 час.
Семен Демин
Автор прав.
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5 час.
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