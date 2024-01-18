E1: девушка погибла в Екатеринбурге у дома, где накануне скончался мужчина

Тело девушки обнаружили под окнами многоэтажки на улице Белинского в Екатеринбурге, сообщил E1. Издание обратило внимание, что днем ранее рядом с этом же домом внезапно умер мужчина, когда очищал свою машину от снега.
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