Французский президент Грузии призвала школьников принять участие в беспорядках в Тбилиси

Уроженка Франции, экс-сотрудника французского МИД, президент Грузии Саломе Зурабишвили и члены оппозиционных партий призвали учеников, а также учителей школ устроить забастовку, не посещать школы и принять участие в митингах.
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