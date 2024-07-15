Пограничная полиция "сорвала" незаконную рыбалку 

Рышканские природоохранные инспекторы совместно с сотрудниками Участка пограничной полиции "Куконештий Ной" провели ночной рейд по предотвращению и борьбе с незаконной рыбалкой на левом берегу водохранилища Костешты-Стынка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии