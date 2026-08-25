Ребенок идет в школу: как обезопасить его маршрут от ДТП

В первые недели учебного года традиционно происходят дорожно-транспортные происшествия с участием детей: школьники после каникул забывают безопасные маршруты, а водители не всегда готовы к их появлению у дорог .
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