Голубой вагон бежит, качается, скоро, видимо, завалится. Необходимое предисловие от редакции "ВО"Данный материал является прекрасной картинкой (с нашей точки зрения) происходящего в Германии.
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Голубой вагон бежит, качается, скоро, видимо, завалится. Необходимое предисловие от редакции "ВО"Данный материал является прекрасной картинкой (с нашей точки зрения) происходящего в Германии.
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