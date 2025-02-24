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Голубой вагон бежит, качается, скоро, видимо, завалится

Голубой вагон бежит, качается, скоро, видимо, завалится. Необходимое предисловие от редакции "ВО"Данный материал является прекрасной картинкой (с нашей точки зрения) происходящего в Германии.

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