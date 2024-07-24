Хоккеист Подколзин заявил, что в НХЛ плохо относятся к отстранению России

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Ванкувер Кэнакс" Василий Подколзин раскрыл, что его иностранные партнеры по команде негативно относятся к отстранению сборной России от международных турниров, поскольку из-за этого упал уровень соревнований.