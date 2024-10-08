Ирина Абрамова приняла участие в совместном с Прокуратурой РБ и генеральным директором АНО «Платформа «За Бизнес» приёме представителей бизнеса

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан Ирина Абрамова приняла участие в совместном приёме предпринимателей с исполняющим обязанности прокурора Республики Башкортостан Евгением Бендовским и генеральным директором АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «За Бизнес» Элиной Сидоренко (в режиме ВКС).
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