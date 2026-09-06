«Точно будет 500 тысяч»: зачем России армия иностранных студентов и кто за это заплатит

Аргументы недели Заместитель главы Минобрнауки Ольга Петрова сделала уверенное заявление: цель по привлечению 500 тысяч иностранных студентов в российские вузы будет достигнута, ведь их число уже приближается к 422 тысячам.
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КТО? КТО КУРИРУЕТ ЭТОТ ВОПРОС?? КТО И СКОЛЬКО ПОЛУЧАЕТ ОТ ЭТОГО?? ГАРАНТОМ ЭТО ОДОБРЕНО НАДЕЮСЬ- или он как всегда НЕ В КУРСЕ ????!!
При адекватных руководителях!
.при социализме
При СССР их обучали за счет их государств, а потом они, гарантировано, ехали к себе на родину. Причем, прежде всего, в течение года, изучали русский язык. В каждом, даже техническом, ВУЗе для этого была своя кафедра русского языка. Эти люди потом у себя дома становились вполне успешными руководителями, очень хорошо относившимися к СССР..В нынешней России эту схему отмели и все поставили с ног на голову. Мы оплачиваем их обучение. Но русским языком они не владеют, поэтому необучаемы. К себе домой они не обязаны возвращаться, поскольку своей стране ничего не должны. Большинство, всеми правдами и неправдами, оседает здесь, где можно работать "по специальности" , ничего не зная, и промышлять полу-легальным, или нелегальным бизнесом.
Лично сталкивался с тем , что в подмосковной поликлинике в Химках узкий специалист( не в смысле фигуры ,а в смысле того что это не терапевт) общался со мной через Google переводчик на смартфоне. Естественно после этого пришлось идти в платную так как компетенции такого специалиста вызывают большие сомнения.
Все очень просто, за всем за этим стоит освоение, разворовывание и т.д. народных бюджетных средств. Это же клондайк. Что вы возьмете если иностранцы оплатят, все прозрачно. Другое дело народный бюджетный корман. Что сказал Греф? В России не нужны грамотные специалисты, да и школы свести на нет, чтобы можно было управлять стадом необразованных, разобщенных баранов. В России за 2025 год более 45% не только окончивших институту, колледжи, но и школы не смогли трудоустроится. Целые отрасли экономики в России контролируются ОПГ диаспорами, где трудятся, а точнее уводят средства из под налогообложения, особенно где наличный оборот средств. Благодаря политики власти в 2025 году благосостояние граждан центральной азии выше, чем у коренного населения России. Более 45% поступлений в бюджет этих государств обеспечивают орды пришлых, при этом повесив на коренное население России пенсии, социалку, образование, здравоохранение и т.д. Все что декларирует власть это дешевый пиар, на деле в угоду бизнеса узаконили переработки и это только начало. Герой труда Собянин и все остальные губеры при рождении пришлыми детей не только гражданством России обеспечивают новых граждан, но еще и материально поощряют и это все во "благо" коренного населения России. А дальше все семейство из аула перекочевывает в Россию, на халявные выплаты, квартиры и т.д. В России власти проводят целенаправленное замещение и геноцид в отношении стариков коренного населения. Ни одна реформа проведенная и проводимые в России не в интересах развития России и ее народа... Минобр и здравоохранения после минимизации, провели вторую реформу по замещению учителей, врачей и медперсонала на пришлых, как нестранно сами признали, что все провалилось. Ну а показуха по миграционной политике кроме пиара, обещаний и т.д. идет по накатанной, ввоз орд пришлых "ценных" специалистов. Это их электорат который обеспечивает им непотопляемость на выборах разного уровня, коррупция от ОПГ диаспор и т.д. Все что декларирует власть это дешевый пиар и не более...