Адвокат: альпинистку Наговицину могут признать погибшей по иску родственников

Пропавшая без вести год назад российская альпинистка Наталья Наговицина может быть признана погибшей по иску ее родных.
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