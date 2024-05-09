Конец металлургии или углеродное обнуление: перед Европой стоит сложный выбор Татьяна АрестоваМеталлургические предприятия в Европе столкнулись с серьезными проблемами из-за необходимости перехода к выпуску экологически чистой стали.
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