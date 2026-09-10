Платформа N3.Health расширила интеграцию с региональными ГИСЗ в России

Данное расширение предоставляет частным медицинским организациям возможность оперативно подключаться к региональным информационным системам здравоохранения и выгружать структурированные электронные медицинские документы для отчетности по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), а также для соблюдения лицензионных требований без необходимости настройки отдельных интеграций с каждой системой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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