Платформа N3.Health расширила интеграцию с региональными ГИСЗ в России

Данное расширение предоставляет частным медицинским организациям возможность оперативно подключаться к региональным информационным системам здравоохранения и выгружать структурированные электронные медицинские документы для отчетности по обязательному медицинскому страхованию (ОМС), а также для соблюдения лицензионных требований без необходимости настройки отдельных интеграций с каждой системой.