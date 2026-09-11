В Целинном пенсионерка лишилась дома после сделки с родственниками

Раиса Дорофеева жила в доме на улице Лазо, 4 в селе Целинное с 2002 года. В свое время она вместе с бывшим мужем Сергеем приобрела его за 60 тысяч рублей.
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