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Военное обозрение

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«Коренной перелом под Покровском» у генерала Драпатого не вышел: военнослужащие ВСУ называют причины

«Коренной перелом под Покровском» у генерала Драпатого не вышел: военнослужащие ВСУ называют причины

В течение суток наши войска освободили около 16 кв. км территории на Покровском направлении.

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