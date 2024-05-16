Треть россиян заявили об отсутствии недостатков у удалёнки

У удалённого формата работы нет недостатков, утверждает 31% дистанционных работников. Так, согласно данным опроса, главным преимуществом дистанционной занятости респонденты назвали возможность работать в любом месте, где есть интернет (62%).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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