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Треть россиян заявили об отсутствии недостатков у удалёнки

Треть россиян заявили об отсутствии недостатков у удалёнки

У удалённого формата работы нет недостатков, утверждает 31% дистанционных работников. Так, согласно данным опроса, главным преимуществом дистанционной занятости респонденты назвали возможность работать в любом месте, где есть интернет (62%).

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