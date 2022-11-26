На Западе поверили в победу над Россией «малой ценой»

На Западе все больше верят не просто в историческую победу над Россией посредством украинской армии, но и в то, что эту победу они получат буквально «за считанные гроши».
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